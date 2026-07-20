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НовостиОбщество20 июля 2026 10:11

В онкоцентр Калининграда из Иркутской области прибыл работать уролог

Денис Анкудинов приступил к исполнению обязанностей
Александр КАТЕРУША
Фото: онкоцентр Калининграда.

Фото: онкоцентр Калининграда.

В онкоцентр Калининграда из Иркутской области прибыл работать онкоуролог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики Денис Анкудинов. О пополнении команды врачей сообщает медучреждение.

В 2009 году Денис Анкудинов окончил Читинскую государственную медицинскую академию, в 2011 году завершил ординатуру по хирургии, 5 лет работал хирургом в Братске, позже перешел в Братский филиал Иркутского областного онкологического диспансера.

О переезде в Калининград врач говорит с теплотой. По его словам, решение сменить регион появилось сразу после первого знакомства с Калининградом.