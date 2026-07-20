В онкоцентр Калининграда из Иркутской области прибыл работать уролог

Фото: онкоцентр Калининграда.

В онкоцентр Калининграда из Иркутской области прибыл работать онкоуролог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики Денис Анкудинов. О пополнении команды врачей сообщает медучреждение.

В 2009 году Денис Анкудинов окончил Читинскую государственную медицинскую академию, в 2011 году завершил ординатуру по хирургии, 5 лет работал хирургом в Братске, позже перешел в Братский филиал Иркутского областного онкологического диспансера.

О переезде в Калининград врач говорит с теплотой. По его словам, решение сменить регион появилось сразу после первого знакомства с Калининградом.