Арестован 17-летний житель Советска, который вошел в бизнес по продаже наркотиков

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Задержан и заключен под стражу житель Советска, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков. Парню 17 лет. Он был частью преступной группы, которая занималась распространением запрещенных веществ в регионе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Молодой человек в июле нынешнего года через онлайн мессенджер купил наркотическое средство массой 42,97 г с целью последующего незаконного сбыта – он должен был заниматься распространением через сеть тайников-закладок.

Действия подростка пресечены сотрудниками полиции, порошки изъяты.