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НовостиОбщество20 июля 2026 10:38

Арестован 17-летний житель Советска, который вошел в бизнес по продаже наркотиков

Молодой человек купил запрещенное вещество, чтобы распространять его через тайники
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Задержан и заключен под стражу житель Советска, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков. Парню 17 лет. Он был частью преступной группы, которая занималась распространением запрещенных веществ в регионе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Молодой человек в июле нынешнего года через онлайн мессенджер купил наркотическое средство массой 42,97 г с целью последующего незаконного сбыта – он должен был заниматься распространением через сеть тайников-закладок.

Действия подростка пресечены сотрудниками полиции, порошки изъяты.