. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Виновника смертельного ДТП на ул. Горького отправили в колонию-поселение на 3 года. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурант – 34-летний житель Калининграда. 10 декабря 2024 года вечером он, управляя «Ауди Q8», не выбрал безопасную скорость движения и при проезде перекрестка Горького-Сибирякова и столкнулся с «Ситроеном». Тот отбросило на ограждение остановки, которое упало на пешехода.

54-летний водитель «Ситроена» погиб на месте, 39-летняя женщина, которая стояла на остановке, получила тяжелые травмы.

Водителя лишили прав на 2 года. В пользу пострадавшего пешехода и супруги погибшего взыскано 1,3 млн рублей.