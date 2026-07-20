Ул. Баженова в Калининграде закрывают на ремонт с 27 июля

Ул. Баженова в Калининграде закрывают на ремонт – для перекладки сетей. Первый этап стартует 27 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для движения транспорта с 27 июля по 15 сентября закроют улицу Баженова на участке от улицы Кутаисской до улицы Миклухо-Маклая.

С 15 сентября по 10 ноября – от улицы Миклухо-Маклая до улицы Тульской.

С 10 ноября по 30 декабря – от улицы Тульской до улицы Бакинской и участке улицы Бакинской в районе дома № 24.

Все это время рабочие будут реконструировать канализационный коллектор.