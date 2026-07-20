Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 11:53

В Калининградской области зарегистрирован еще один случай клещевого вирусного энцефалита

Всего от клещей пострадали 2836 человек
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 2836 человек, в их числе 928 детей. Данные о тех, кто обратился к медикам за помощью, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего зарегистрировано уже 2 случая клещевого вирусного энцефалита и 13 случаев болезни Лайма. На предыдущей неделе был 1 и 10 случаев соответственно.

Прививку от энцефалита сделали 13002 человека, в том числе 2224 детей.

Вакцинация остается наиболее надежным способом профилактики инфекции.