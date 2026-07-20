В Калининградской области зафиксировали снижение числа преступлений

В Калининградской области по итогам 6 месяцев 2026-го отметили снижение числа зарегистрированных преступлений. По данным региональной прокуратуры падение составило 11,3% (с 5815 до 5160 преступлений).

В частности, сократилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, грабежей, мошенничеств, угонов, хулиганств, преступлений в сфере БДД.

А вот количество краж осталось на уровне 2025 года – 1636.

При этом отмечается рост числа разбойных нападений, вымогательств, поджогов.

Возросло также количество преступлений, совершенных в общественных местах (с 1178 до 1209).

Увеличилось и число преступлений, совершенных лицами, ранее преступавшими закон (с 1304 до 1328).