Калининградка приняла участие во Всероссийском студенческом выпускном – 2026

. Фото: предоставлено организаторами.

Алевтина Мельник из БФУ имени И. Канта Калининграда представила регион в столице в Национальном центре «Россия» на Всероссийском студенческом выпускном – 2026. Мероприятие объединило 500 молодых лидеров со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба студенческого проекта «Твой Ход».

Организаторы говорят, что это было не просто торжество. Форум стал площадкой, где участники могли осмыслить собственные достижения, вклад в развитие университетов своих регионов, обсудить будущее России.

Частью выпускного была образовательная программа. Калининградка смогла обменяться опытом с ребятами из других регионов России и привезти домой новые идеи для развития студенческих сообществ и проектов.