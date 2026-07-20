Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 12:20

Калининградка приняла участие во Всероссийском студенческом выпускном – 2026

Регион в Москве представляла Алевтина Мельник из БФУ имени И. Канта
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: предоставлено организаторами.

Алевтина Мельник из БФУ имени И. Канта Калининграда представила регион в столице в Национальном центре «Россия» на Всероссийском студенческом выпускном – 2026. Мероприятие объединило 500 молодых лидеров со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба студенческого проекта «Твой Ход».

Организаторы говорят, что это было не просто торжество. Форум стал площадкой, где участники могли осмыслить собственные достижения, вклад в развитие университетов своих регионов, обсудить будущее России.

Частью выпускного была образовательная программа. Калининградка смогла обменяться опытом с ребятами из других регионов России и привезти домой новые идеи для развития студенческих сообществ и проектов.