В Куликово автохамы-туристы вырвали ограничивающие столбики и ворвались в лес

Убрав столбики, автохамы выезжают на велодорожку. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

В Куликово не решена многолетняя проблема – туристы, как и прежде, проезжают на склон и в лес прямо на автомобилях. Преимущественно это тяжелые внедорожники. Как рассказали «Комсомолке» очевидцы, автохамы выдрали желтые столбики, ограничивающие проезд, и освободили себе дорогу в лес. Они едут прямо по велодорожке.

. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

- Поставили ограничители, чтобы они не ездили. Но сейчас вырвано сразу несколько столбиков. Один из них прислонили тут же к дереву. Остальные пропали. Джипы гоняют по велодорожке, подвергая опасности и взрослых, и детей, которые, особенно в выходные дни, массово ездят по велосипедной дорожке на велосипедах и самокатах, - говорят очевидцы.

Машины в лесу. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

Отмечается, что сейчас на побережье в районе Куликово минимум два места, где машины, нарушая правила, выезжают на велодорожку и проезжают в лес –уже там паркуются и рядом ставят палатки, жгут костры.