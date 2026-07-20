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НовостиДом. Семья20 июля 2026 14:17

Назван зверь в Калининградском зоопарке, который обожает дожди

Сырости не боятся тапиры
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк.

Тапиры в Калининградском зоопарке нисколько не боятся воды, поэтому дожди летом для них – не проблема, а даже наоборот.

«А вот кому бесконечная вода с неба только в радость, так это тапирам», - говорится в сообщении пресс-служба зоопарка.

Тапиры – родственники лошадей и носорогов и они просто обожают купаться. Более того, с одинаковым аппетитом едят и наземные, и водные растения.

Например, тапир Хусе любит свежие веточки ивы и ароматную траву. Зимой поедает веники из ивы и сено.