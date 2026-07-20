Житель Светлогорска незаконно хранил дома взрывные устройства и оружие

62-летний житель Светлогорска отправился в колонию по уголовному делу о незаконном хранении оружия. В учреждении общего режима мужчине предстоит пробыть 1 год и 3 месяца. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что пенсионер обнаружил в лесу у поселка Логвино несколько единиц огнестрельного оружия, более 550 патронов и взрывные устройства. Все это он взял себе и незаконно хранил у дома, спрятав в постройке на ул. Нахимова.

В ноябре 2025 года оружие и боеприпасы обнаружили сотрудники правоохранительных органов.