Определена дата начала капремонта дороги Донское – Синявино – Янтарный

. Фото: правительство Калининградской области.

С 30 июля начинается ремонт дороги Донское – Синявино – Янтарный, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах капитально отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки, сделать тротуары, уличное освещение и систему отвода стоков на протяжении 8 км трассы.

Изменится схема движения транспорта. Вводится одностороннее движение от Синявино в сторону поселка Донское. В Донском закрывается движение по улице Янтарной до дома № 1 на улице Степанова. Объезд – по улицам Комсомольской и Садовой. Автобус по маршруту № 120 (Калининград – Синявино) будет ходить до конечной остановки «ул. Балебина» в Янтарном.