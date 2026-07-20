Беспрозванных рассказал о создании единой цифровой платформы для развития туризма

. Фото: правительство Калининградской области.

Заседание подгруппы «Технологии в туризме» комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм» состоялось под руководством губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных: очно и по видеосвязи. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, участники рассмотрели ключевые вопросы цифровизации туристической отрасли, среди которых – разработка единой цифровой платформы в сфере туризма.

- В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» необходимо создать единую цифровую платформу, где собиралась бы вся необходимая аналитика, которая в дальнейшем смогла бы стать инструментом для решения актуальных вопросов туристической отрасли, – заявил Алексей Беспрозванных.

Директор Департамента реализации проектов в сфере турдеятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша сказал, что первые сервисы уже планируют запустить к концу этого года – это национальный туристический портал, аналитика и доступ к реестрам в режиме одного окна.

Одним из приоритетных направления развития специалисты назвали цифровую трансформацию туристической отрасли как необходимое условие роста. Также займутся разработкой стандартов качества для туристических агрегаторов.

Отмечается, что Калининградская область в рамках заседания презентовала лучшие практики по цифровизации туротрасли, которые отметили коллеги из минэка. Наработки внесут в сборник лучших практик страны.