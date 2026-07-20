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НовостиОбщество20 июля 2026 15:32

В Калининграде женщине удалили опухоль весом 10 кг

Новообразование заполняло практически весь живот
Александр КАТЕРУША
Фото: минздрав региона.

Фото: минздрав региона.

В Калининграде пенсионерке удалили опухоль весом 10 килограммов. Об операции, которую проведи хирурги в Онкологическом центре Калининградской области, сообщает региональный минздрав.

65-летняя женщина долго не обследовалась, в начале 2025 года у нее началось кровотечение. Врачи помогли, обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали обратиться к онкологу. Пациента отчего-то пришла не сразу, а только в мае 2026-го. К тому моменту опухоль заполняла уже почти весь живот, сместила внутренние органы, нарушила кровоток и даже мешала дышать – требовалась операция.

Опухоль удалили. Гистологическое исследование показало, что она оказалось доброкачественной.

Женщине необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога по месту жительства и не забывать проверяться.