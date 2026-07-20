На КВН в Светлогорск приедет Shaman

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фестиваль «Голосящий КиВиН 2026» в качестве звездного гостя приедет Shaman. Он, в числе еще нескольких знаменитостей станет членом жюри и будет оценивать шутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Оценивать выступления будут также Татьяна Куртукова, Алексей Воробьев, Евгений Трофимов, Сергей Жилин и другие.

В программе в «Янтарь холле»:

24 июля — генеральная репетиция фестиваля;

25 июля — Летний кубок КВН с участием;

26 июля — телевизионная съемка «Голосящего КиВиНа 2026».

В этом году на сцену выйдут 13 команд Высшей лиги КВН, среди которых «Сборная РУДН», «НК Казахстан», «Донецкий Кряж», «Омская сборная», «Не беспокоить», «Знак качества» и др.