Высота волн в Балтике во вторник достигнет 3,5 м

Во вторник, 21 июля, в Калининградской области снова будет неспокойно. Ожидается усиление ветра до значений, близких к штормовым на побережье и западе региона, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в калининградской области».

С утра и на весь день у моря усилится ветер. Высота волн у побережья Балтики с утра до вечера – до 2-3,5 м. Купание опасно и запрещено.

Днем ветер северо-западный: у побережья 8-15 м/с, в порывах до 15-18 м/с (местами до 18-19 м/с). В Калининграде, западной, северной, южной и центральной части области – 8-12 м/с, в порывах до 13-16 м/с.

Жары снова не будет – днем всего +15...+19°C, облачно с небольшими прояснениями, кратковременные дожди.