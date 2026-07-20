Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 16:23

Определены победители регионального этапа «Семейной зарницы»

В лидеры выбилась семья Данилюк из Гвардейского
Александр КАТЕРУША

Победителями регионального этапа второго сезона всероссийской игры «Семейная зарница» стала семья Данилюк из Гвардейского района. Второе место заняла команда «Лидеры» из Гусевского округа, а третье – семья Зуевых из Балтийска. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что семья победителей представит Калининградскую область в финале проекта в Волгограде в августе-сентябре, а готовить команду будет наставник-ветеран СВО.

В состязаниях участвовали 22 семейные команды, состоящие из двух взрослых и двух детей. Им предстояло пройти интеллектуальный и творческий конкурсы и маршрутную квест-игру, которая включала оказание первой помощи, прохождение полосы препятствий, огневую подготовку и эвакуацию раненого из окопа.