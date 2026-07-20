Определены победители регионального этапа «Семейной зарницы»

Победителями регионального этапа второго сезона всероссийской игры «Семейная зарница» стала семья Данилюк из Гвардейского района. Второе место заняла команда «Лидеры» из Гусевского округа, а третье – семья Зуевых из Балтийска. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что семья победителей представит Калининградскую область в финале проекта в Волгограде в августе-сентябре, а готовить команду будет наставник-ветеран СВО.

В состязаниях участвовали 22 семейные команды, состоящие из двух взрослых и двух детей. Им предстояло пройти интеллектуальный и творческий конкурсы и маршрутную квест-игру, которая включала оказание первой помощи, прохождение полосы препятствий, огневую подготовку и эвакуацию раненого из окопа.