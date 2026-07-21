В Калининграде пройдет отбор артистов на песенный конкурс Олега Газманова

В среду, 5 августа, в Доме молодежи в Калининграде состоятся прослушивания, по итогам выберут артиста, который представит регион на федеральной сцене. Об этом сообщает Фестивальная дирекция со ссылкой на организаторов из всероссийского музыкального проекта «Родники: Новые территории» и нового масштабного конкурса «Газманов-Родники» под художественным руководством Олега Газманова и продюсера Елены Ульяновой.

Задача – отыскать в России талантливых авторов и исполнителей. По итогам прослушиваний в регионе выберут одного финалиста, ему предстоит выступить на гала-концерте 9 декабря 2026 года в «Янтарь-холле».

Прослушивания пройдут с 14:00 до 18:00 в Доме молодежи, зал «Бочка» (Калининград, ул. Октябрьская, 76). К участию приглашаются вокалисты от 18 лет: соло и с инструментом (гитара, фортепиано, аккордеон и др.). Программа — авторские песни, кавер-версии. Исполнение должно быть живое, без фонограмм.

Сам Газманов в город не приедет. В жюри: генеральный продюсер Елена Ульянова и солистка Калининградской областной филармонии, педагог по вокалу Виктория Бобкова.

Для предварительной записи необходимо направить аудио- или видеозапись выступления, текст песни, краткую информацию о себе на mariakorenda@yandex.ru (Мария Коренда, +7-911-484-00-19).