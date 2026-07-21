Елена Дятлова рассказала о строительстве в Калининграде сквера в память о моряках, погибших на подлодке «Курск»

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде на улице Флотской вырисовываются очертания нового сквера. О работах на месте, которое станет данью памяти морякам-подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск», рассказала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

«Сейчас подрядчик укладывает террасную доску и плитку. На центральной площадке делает щебеночное основание — это первый этап, чтобы потом уложить гранит. Со временем здесь установим мемориальную композицию», - говорится в сообщении сити-менеджера.

В сквере поставят удобные скамейки, навесы, оборудуют велосипедные парковки, столы и урны. В планах также провести озеленение.

Общая площадь нового сквера составляет 8000 квадратных метров.

Отметим, сквер благоустраивают в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» после народного голосования.