После жалоб на автохамов-туристов в Куликово в минприроды заявили о создании специальной комиссии

. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области намерены создать комиссию, которая будет проводить рейды и искать нарушителей на побережье. Об этом в минприроды региона заявили после жалоб на автохамов-туристов, которые в Куликово заезжают на машинах в лес и на береговой склон.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос о создании в этом месяце межведомственной комиссии с другими профильными ведомствами для проведения рейдов с выявлением нарушений», - заявили в министерстве. Ответ опубликован на страничке администрации Зеленоградского округа в «ВК».

Почему такая комиссия не работала прежде – не сообщается.

Также в министерстве отметили, что привлекать к ответственности нарушителей за незаконную парковку уполномочены только сотрудники полиции.

Ранее «Комсомолка» рассказала о том, что в поселке Куликово туристы выдрали ограничивающие столбики и на автомобилях заезжают в лес, ездят прямо по велодорожке, создавая угрозу для велосипедистов.