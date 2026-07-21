На трассе в Черняховск введут реверсивное движение с 22 июля

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с 22 июля по 15 августа введут реверсивное движение транспорта с ручным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 21 июля.

Отмечается, что в это время будут вести работы по устранению дефектов покрытия дороги на участке с 50-го (пос. Куйбышевское) по 66-й км (пос. Междуречье).

Реверс будет не на всем протяжении отрезка, а только в местах производства работ.