Лис Куршик на Куршской косе сбежал в лес в поисках невесты

Куршик в 2022 году. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

Лис Куршик, который много лет жил в вольере на Куршской косе на территории визит-центра, сбежал в лес в поисках невесты. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе национального парка. Дерзкий побег рыжий осуществил еще зимой, известно об этом стало сегодня.

«Куршик случайно ушел в лес – еще в феврале, когда у лисиц был гон. Воспользовался открытой дверцей во время кормежки. Предполагаем, что у него все в порядке - фиксируем встречи с ним», - рассказали в нацпарке.

Лиса государственные инспекторы периодически видят в лесу на участке от визит-центра до Хвойного.

Куршик-подросток. Фото: Александр КАТЕРУША. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, лисенок появился на Куршской косе в мае 2018 года – неизвестные его подкинули к КПП нацпарка. Тогда он был совсем крохотным. Затем возмужал и даже обзавелся паспортом с данными о прививках и осмотрах.