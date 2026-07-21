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НовостиПроисшествия21 июля 2026 10:19

Власти Зеленоградского района рассказали, как тушили торфяник в Прислово

Пожар в минувшее воскресенье ликвидировала добровольная пожарная дружина
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска.

В минувшее воскресенье в районе поселка Прислово случился пожар – горел торфяник. О ходе тушения рассказали в администрации Зеленоградского района.

На месте работала добровольная пожарная дружина Центра обеспечения безопасности, задействовано было 9 человек и 4 единицы техники. К обеду к ним присоединились сотрудники Центра тушения лесных пожаров, а это еще одно отделение на пожарном автомобиле.

«Благодаря слаженным действиям и организованному подвозу необходимого количества воды к 17:00 возгорание удалось полностью ликвидировать», - рассказали в местной администрации.

Отметим, по данным МЧС, аналогичный пожар случился в Прислово 17 июля в 12.13. Тогда торфяник тлел на площади 200 кв. м.