Калининградка завоевала сразу три золота чемпионата России по велоспорту

Калининградка Алиса Бондарева завоевала три золота на чемпионате России по велоспорту для спортсменов с нарушением слуха. В Ижевске победительница Сурдлимпийских игр в Токио подтвердила свой высокий класс, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Алиса отличилась в спринте на 1000 м, опередив соперниц из Москвы и Самарской области. Также – в гонке на 20 км, где она опередила представительниц Самарской области.

В гонке критериум Алиса также оказалась быстрее спортсменок из Самарской области.

Всего за медали боролись 26 велосипедистов из Самарской, Московской, Калининградской, Курской, Свердловской, Тульской областей и Москвы.