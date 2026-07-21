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НовостиПроисшествия21 июля 2026 12:01

Житель Гурьевска поверил звонившему «сыну друга» и перевел ему 60 тысяч рублей

Деньги отправились на счет мошенников, которых теперь ищут
Александр КАТЕРУША

В Гурьевске мужчина стал жертвой мошенников. Он поверил незнакомцу, который представился сыном друга и перевел на его счет крупную сумму, сообщает пресс-служба областного суда.

Звонок раздался 7 апреля. По голосу мужчина понял, что звонит сын его друга. Тот сообщил, что его остановили сотрудники ГИБДД и хотят составить протокол о нетрезвом вождении, при этом он трезв. Дальше трубку взял «инспектор», который предложил перевести «60 карандашей» на указанный им счет, что поможет в решении проблемы.

Пенсионер перевел на продиктованный номер банковской карты 60 тысяч рублей. Через полчаса она дозвонился до друга и тот сказал, что вообще находится на работе и никто его не останавливал.

Было заведено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Мужчина надеется вернуть 60 тысяч рублей.