Житель Гурьевска поверил звонившему «сыну друга» и перевел ему 60 тысяч рублей

В Гурьевске мужчина стал жертвой мошенников. Он поверил незнакомцу, который представился сыном друга и перевел на его счет крупную сумму, сообщает пресс-служба областного суда.

Звонок раздался 7 апреля. По голосу мужчина понял, что звонит сын его друга. Тот сообщил, что его остановили сотрудники ГИБДД и хотят составить протокол о нетрезвом вождении, при этом он трезв. Дальше трубку взял «инспектор», который предложил перевести «60 карандашей» на указанный им счет, что поможет в решении проблемы.

Пенсионер перевел на продиктованный номер банковской карты 60 тысяч рублей. Через полчаса она дозвонился до друга и тот сказал, что вообще находится на работе и никто его не останавливал.

Было заведено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Мужчина надеется вернуть 60 тысяч рублей.