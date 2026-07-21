В Зеленоградском районе в десятый раз проведут велозаезд «Тур дэ Краам»

В Зеленоградском районе 25 июля в десятый раз проведут велозаезд «Тур дэ Краам» (не путать с заездом «Тур де Кранц», который пройдет в 39-й раз). О предстоящем мероприятии сообщает администрация муниципалитета. Заезд посвящен 80-летию Калининградской области.

«Маршрут остается неизменным – 20 километров. Участников ждет путь от Грачевки до памятника мотоциклистам и обратно», - говорится в сообщении.

Сбор участников намечен в 10:00 у Дома культуры. Старт запланирован на 10:30.

На финише участникам обещают пикник и памятные наклейки на велосипед.

Поселок Грачевка до 1946 года назывался Крам, нем. Kraam.