В Калининграде обнаружили магазин одежды, заполненный подделками под известные бренды

В Калининграде на улице Интернациональной в одном из павильонов торгового центра накрыли магазин, в котором торговали контрафактной одеждой. Ее выдавали за продукцию от известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Местная предпринимательница предлагала покупателям товары с известными логотипами, не имея на то соответствующих прав. Изъята партия рубашек и сумок.

Сама женщина заявила, что вещи завозила из другого региона. «Все образцы направлены правообладателю товарного знака для проведения экспертизы и определения точного размера материального ущерба», - прокомментировали в полиции.

Заведено уголовное дело.