Стартовал отбор кандидатов на присуждение именных стипендий губернатора Калининградской области

О старте конкурсного отбора кандидатов на присуждение именных стипендий губернатора Калининградской области сообщает министерство по культуре и туризму региона. Деньги выплачивать готовы одаренным детям и талантливой молодежи за особые достижения в сфере культуры.

Прием конкурсной документации ведет Ресурсный образовательно-методический центр по адресу: Калининград, ул. Космонавта Леонова, 17 «в», каб. № 7 (обязательно по предварительной записи по номеру телефона: 8(4012) 93-41-63, доб. 3.).

Срок подачи конкурсной документации – до 31 июля.

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