Жителей Черняховска осудили за ночной дебош в кафе

Жителей Черняховска осудили за хулиганские выходки в кафе ул. Ленина. Фигурантам уголовного дела о хулиганстве 41 год и 33 года. Старший получил 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима, младший проведет 3 года в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

2 марта 2025 года около 5 часов утра бармен и охранник кафе сказали двум посетителям о закрытии заведения и попросили пройти на выход. Посетители не пожелали, столкнули с витрины коробки с товарами, начали угрожать работникам кафе, даже бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы.