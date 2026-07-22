В лесах Калининградской области придется спиливать деревья для борьбы с жуками-вредителями

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В лесах Калининградской области обнаружили усачей рода Monochamus. О результатах проведенного в мае – июне мониторинга, при котором применяли феромонные ловушки, сообщает областной Россельхознадзор.

Были обследованы территории Боровского, Чистопрудненского, Краснолесского, Пограничного, Озерского участковых лесничеств общей площадью 29 535 га. «В границах ранее установленной карантинной фитосанитарной зоны по черному сосновому усачу подтверждено присутствие данного карантинного объекта», - говорят специалисты и подчеркивают необходимость комплексного подхода к локализации очагов заражения.

Ключевой метод – вырубка заселенных растений хозяев, причем пилить нужно у самого основания, на уровне почвы. Древесину обязательно перерабатывать в щепу, порубочные остатки сжигать.

Также предусматривается проведение обеззараживания готовой древесины — для этого допустимо применять тепловую, химическую и иные методики обработки.

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis) это опасный стволовой вредитель, поражающий главным образом сосну, реже ель, пихту и лиственницу. Наибольшую угрозу представляет для деревьев, ослабленных низовыми пожарами, засухой, а также в местах лесозаготовок и складирования древесины.