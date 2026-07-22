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НовостиПроисшествия22 июля 2026 7:51

В Светлом 16-летний мотоциклист без прав сбил двух пешеходов

Также в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области.

В Светлом 16-летний мотоциклист без прав сбил двух пешеходов, они переходили дорогу по пешеходному переходу. О ДТП, которое случилось на улице Советской 21 июля в 22:30, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

16-летний парень без прав усадил на кроссовый мотоцикл «Эндуро» пассажирку и гнал по Советской в сторону бульвара Нахимова, когда и сбил двух пешеходов 18 и 19 лет. Байк перевернулся, 16-летняя пассажирка упала и получила травмы. В ГАИ отметили, что ехала она без мотошлема и мотоэкипировки.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.