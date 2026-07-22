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НовостиОбщество22 июля 2026 8:03

Из-за ремонта путей на Московском проспекте изменены маршруты трамваев № 3 и 5

Троечки и пятерочки временно пустили в объезд
Александр КАТЕРУША

Из-за ремонта трамвайных путей на Московском проспекте в Калининграде изменены маршруты трамваев № 3 и 5. Об этом в среду, 22 июля, сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Отмечается, что работы проходят в районе универсама «Московский».

Трамваи маршрута № 3 временно пустили по кругу: от Центрального парка – ул. Черняховского – ул. 9 Апреля – ул. Шевченко – Ленинский пр-т – Центральный парк.

Пятерочки пошли по кругу: от улицы Бассейной – ул. Черняховского – ул. 9 Апреля – ул. Шевченко – Ленинский пр-т – конечная станция «Ул. Бассейная».