Калининградец нарвался на мошенников, заказывая интим-услуги в интернете

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Калининградец нарвался на мошенников, оплачивая интим-услуги в интернете. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Известно, что 23-летний местный житель зашел на тематический сайт и выбрал анкету понравившейся девушки. Ему прислали ссылку для перехода в мессенджер для общения с девушкой и «подтверждения личности». «Бабочка» попросила скинуть личное видео и внести предоплату, что клиент и сделал.

Увы, отдохнуть в тот вечер так и не получилось. Более того, аферисты связались с парнем и, угрожая разослать компрометирующую переписку его родственникам, потребовали новые денежные переводы.

Заведено уголовное дело.