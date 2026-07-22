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НовостиПроисшествия22 июля 2026 10:19

В районе Светлого спасли рыбаков, которые не смогли выйти в залив из-за сильного ветра

Спасенными оказались муж и жена
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В районе Светлого спасли рыбаков, которые не смогли выйти в Калининградский залив из-за сильного ветра. О спасательной операции сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Известно, что семейная пара, отправившаяся на рыбалку два дня назад, не смогла самостоятельно вернуться к берегу. Из-за порывов ветра и волн мощности двигателя моторной лодки рыбаков оказалось мало, чтобы осилить обратный путь.

Рыбаки позвонили в службу «112», к ним прибыли инспекторы ГИМС МЧС России из Балтийска.

Спасателям помогло то, что рыбаки надели яркие жилеты – их увидели издалека. Спасатели обнаружили лодку в 1 км от берега. Пару подняли на борт патрульного катера, моторную лодку отбуксировали к берегу.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась.