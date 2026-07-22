Главе СК России Александру Бастрыкину пожаловались на аварийное состояние дома 1919 года в Советске на улице Гастелло. Руководитель Следкома получил в «Вконтакте» письмо от местных жителей, сообщает пресс-служба СКР.

Жильцы рассказали о доме, который в непригодном состоянии: кровля прогнила и протекает, стены в трещинах, штукатурка осыпается, есть уже и угроза обрушения перекрытий. При этом мер к проведению капремонта не принимается, а обращения в инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин ждет от региональных коллег доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.