Гурьевская больница анонсировала комплексное обследование желающих

Гурьевская центральная районная больница проведет комплексное обследование всех желающих. Об акциии, которая пройдет в воскресенье, 2 августа, с 09:00 до 14:00 в поликлинике Гурьевской ЦРБ на Калининградском шоссе, рассказали в минздраве региона.

Принять участие могут все желающие, независимо от места регистрации.

Прием проведут врач невролог Егор Шульгин и врач пульмонолог Ксения Килимиченко.

Также вас ждет: измерение роста и веса, электрокардиография, спирография, осмотр кожных покровов, общий и биохимический анализ крови, флюорография, осмотр у врача терапевта.

«При наличии показаний будут организованы приемы у пульмонолога, невролога, кардиолога и дерматолога», - отметили организаторы.

Записаться на обследование и узнать подробности можно по телефону: 8 (40151) 3 32 32.