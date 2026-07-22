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Шесть выпускников в Калининградской области получили 100 баллов по итогам пересдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба областного правительства 22 июля.

11-классники 8 и 9 июля могли выбрать для пересдачи любой из сданных ранее предметов независимо от набранного количества баллов. Большинство заново сдавали русский язык, обществознание, математику и информатику.

Экзамен по литературе выбрали 60 выпускников. 100 баллов получили Елена Минченкова из школы № 58, Алиса Курбатская из школы № 29, Анастасия Бредихина из гимназии № 40 имени Гагарина и Рианна Иззатова из школы № 7.

В ЕГЭ по химии отличился Наум Ошманкевич из школы № 38. По английскому языку – Михаил Гонда из гимназии № 1.

Всего в этом году на высший балл написано 66 экзаменационных работ, в прошлом из было 58.