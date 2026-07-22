После нескольких детских драк в школе Нестерова состоится суд

Суд рассмотрит дела о драках в средней школе Нестерова, которая носит имя Пацаева. С исками к учебному заведению в интересах двоих школьников обратился прокурор, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки установили, что 6 апреля нынешнего года в классе на перемене между 5-классниками произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников ее получил перелом кисти руки.

Спустя два дня снова на перемене уже между детьми из 6-го класса также произошла драка. Один участник конфликта отделался переломом носа, второй – руки.

Драки произошли в присутствии других учеников, педагоги своевременно не вмешались, конфликт не пресекли, отмечает суд.

Прокурор просит взыскать с учреждения в пользу каждого несовершеннолетнего по 30 тысяч рублей.