Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 13:54

После нескольких детских драк в школе Нестерова состоится суд

В пользу пострадавших учеников просят по 30 тысяч рублей
Александр КАТЕРУША

Суд рассмотрит дела о драках в средней школе Нестерова, которая носит имя Пацаева. С исками к учебному заведению в интересах двоих школьников обратился прокурор, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки установили, что 6 апреля нынешнего года в классе на перемене между 5-классниками произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников ее получил перелом кисти руки.

Спустя два дня снова на перемене уже между детьми из 6-го класса также произошла драка. Один участник конфликта отделался переломом носа, второй – руки.

Драки произошли в присутствии других учеников, педагоги своевременно не вмешались, конфликт не пресекли, отмечает суд.

Прокурор просит взыскать с учреждения в пользу каждого несовершеннолетнего по 30 тысяч рублей.