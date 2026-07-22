До конца года в Калининграде обустроят 46 контейнерных площадок. 21 – за счет частичного обеспечения средствами субсидии из областного бюджета, 25 площадок – за счет средств бюджета города. Об этом сказал председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации Максим Федосеев.

Уже выполнены работы на улице Книжной, на нескольких площадках ведут активные работы. Для обустройства площадок на ул. Согласия, 27; Павлика Морозова, 110; Вагоностроительной, 16, уже нашли подрядчиков.

В стадии подписания контракт на выполнение работ по обустройству 6 площадок на Береговой, 20; Чапаева, 35а; Нансена, 35-49; Нансена, 31; в переулке 1-м Ржевском, 19, и на Камской, 8а.

В рамках совместной закупки для нужд Калининграда уже поставили 278 контейнеров.