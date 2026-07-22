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НовостиОбщество22 июля 2026 14:38

Пенсионерка из Советска, два года назад отправившая мошенникам 3,2 млн рублей, надеется вернуть деньги

Права женщины защищает прокуратура
Александр КАТЕРУША

В Советске суд рассмотрит иски прокуратуры в защиту интересов местной жительницы, которая стала два года назад жертвой аферистов и потеряла 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле 2024-го мошенники убедили 65-летнюю пенсионерку перевести деньги на указанные ими счета.

Следствие выяснило позже, что накопления женщины ушли на счета жителей Ростовской области и Республики Удмуртия. С их владельцев и рассчитывают получить так называемое неосновательное обогащение.