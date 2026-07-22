В Калининградской области отремонтировали более половины запланированной на год дорожной инфраструктуры

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области по нацпроекту отремонтировано уже больше половины запланированной на этот год дорожной инфраструктуры. Это дороги, мосты, остановки, новое освещение, разметка и пр., сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что из 17 дорог 4 – переходящие объекты: Донское – Синявино – Янтарный, Полесск – Головкино – Матросово, Мамоново – Пограничный – Корнево, Доваторовка – Каменское.

На остальных дорогах работы сейчас в активной фазе.

А вот готовность четырех мостов составляет от 85% до 97%, остальных – порядка 30%. В Нестеровском районе мост через Писсу на трассе Чкалово – Нестеров уже отремонтирован.

В планах также отремонтировать остановки на пяти региональных дорогах и тротуары на 16 участках. Параллельно идет установка ограждений, знаков и светофоров.

Всего в этом году отремонтируют более 100 км дорог и порядка 300 метров мостов.