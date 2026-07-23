На въезде в Советск установят стелу за 4 млн рублей

Фото: администрация Советска.

На въезде в Советск установят стелу за 4 с лишним миллиона рублей. Об этом во время встречи с жителями 22 июля сказал глава Советского городского округа Аркадий Данилов.

- Все получается, сейчас приступаем к работам. Стела у нас будет, подрядчик обещает, может быть, даже до октября месяца. Очень надеемся и верим в это, - сказал чиновник.

Во время презентации глава округа показал проект весьма примитивного въездного знака. Зато с подсветкой – конструкцию обещают сделать заметной даже в ночное время.

Отмечается, что стела будет установлена на въезде в Советск со стороны Немана.