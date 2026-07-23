Жительница Зеленоградска в течение двух недель переводила деньги мошенникам

Обманутая пенсионерка из Зеленоградска в течение двух недель переводила деньги мошенникам и лишилась 1 млн 343 тысяч рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Оказалось, что 78-летняя местная жительница пообщалась по телефону с якобы сотрудником социальной службы. Под предлогом участия в некой госпрограмме по инвестированию в акции крупной энергетической компании он заинтересовал женщину возможностью дополнительно заработать.

Та через мобильное приложение банка 15 раз перевела деньги на указанные счета. А когда прибыль не поступила, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Заведено уголовное дело.