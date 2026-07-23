В Калининградской области Россельхознадзор выдал более 230 предостережений землевладельцам за зарастание полей

С начала года Россельхознадзор в Калининградской области объявил 231 предостережение землевладельцам за зарастание полей. Земли захвачены сорняками и кустарниками. По сельскохозяйственному назначению не используются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что предостережение – это лишь профилактическая мера. В нем управление предлагает принять меры. Например, скосить траву как минимум, чтобы потом она не загорелась или чтобы не выросли инвазивные растения.

Если правообладатель мер не принял, управление Россельхознадзора может выдать предписание об устранении нарушения с конкретным сроком. Если и предписание не исполнено, могут последовать штрафы, материалы направляются в суд.

Вопрос об изъятии земли решается в суде только при систематическом игнорировании требований закона.