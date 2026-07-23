На счет жителя Псковской области «капнули» деньги обманутой мошенниками пенсионерки из Калининграда

Деньги обманутой дистанционными мошенниками пенсионерки из Калининграда пришли на счет жителя Псковской области.

Прокуратура Московского района города Калининграда провела проверку по факту противоправных действий в отношении местной жительницы. Прокуратура в Псковский городской суд направила иск о взыскании с владельца счета так называемого неосновательного обогащения.

По данным региональной прокуратуры, пенсионерка перевела 98 тыс. рублей еще в декабре 2024 года, когда ее обманули аферисты.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены.