В Советске на месте снесенного дома хотят разбить сквер

. Фото: Администрация Советска.

В Советске на улице Луначарского на месте снесенного недавно старого дома организуют сквер. Об этом глава Советска Аркадий Данилов сказал 22 июля на встрече с жителями города.

- Мы сегодня в стенах администрации больше склоняемся к тому, что там, где снесены дома, территории благоустраиваем. По современным требованиям, к сожалению, нельзя вписать новый дом на эту территорию по ряду причин – расстояние от дороги, тротуары… На улице Луначарского между двух домов, где был снесен дом, мы предполагаем зону отдыха, небольшой парк с лавочками. Нам кажется это будет красиво. Если это получится, будет прекрасная зона, куда можно выйти, спокойно посидеть, пообщаться, прогуляться по красивому парку.

Объем финансирования – 3.1 млн рублей. Срок реализации проекта 2027-2020 гг.