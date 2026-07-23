За весну-лето в Калининградской области отремонтировали 63 крыши

. Фото: правительство Калининградской области.

С начала 2026 года Фонд капремонта Калининградской области выполнил больше 430 видов работ в 198 многоквартирных домах. Как отметили в пресс-службе областного правительства, только за весну и часть лета отремонтировали 63 крыши. Их восстанавливают по поручению губернатора Алексея Беспрозванных.

Также заменили 23 лифта и еще 39 сейчас в работе. Кабины ставят новые, современные, с мягкой подсветкой.

Особая работа, которая требует внимания и заботы – а ремонт исторических зданий. Как рассказали в ФКР, сейчас в работе 13 объектов культурного наследия. Например, часть жилого ансамбля «Пестрый ряд» на Элеваторной, 6 и 10 в Черняховске, где помимо фасадов и крыши ремонтируют инженерные системы.

В Советске завершают капремонт памятника архитектуры на ул. Школьной, 9.