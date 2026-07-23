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НовостиОбщество23 июля 2026 14:59

Жители Калининградской области за один день переправили мошенникам более 5,7 млн рублей

Жертвами аферистов стали три человека
Александр КАТЕРУША

Только за один день, 21 июля, жители Калининградской области перевели мошенникам 5 млн 748 тысяч рублей. Преступники обманули в тот день трех человек, сообщает прокуратура региона.

Больше всех – свыше 4,1 млн рублей – отдала злоумышленникам пенсионерка из Краснознаменска, которая поверила в срочную необходимость задекларировать накопления.

Пенсионерка из Зеленоградска поверила в том, что ей посчастливилось поучаствовать в государственной программе по инвестированию в акции крупной компании. В итоге закинула на счета мошенников более 1,3 млн рублей.

Еще одной жертвой стал водитель из Калининграда, у него похитили 285 тыс. рублей под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за якобы спонсирование вооруженных сил иностранного государства.