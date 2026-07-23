В Неманском районе аистенок выпал из гнезда и ждет помощи

. Фото: «Биосфера Балтики»..

В поселке Кустово Неманского района аистенок выпал из гнезда. О случившемся сообщает телеграм-канал «Биосферы Балтики». Отмечается, что птенец в опасности и ему срочно нужна помощь.

Сейчас ищут волонтера, который может доставить аистенка из Кустово в Ушаково на базу «Биосферы Балтики».

Ранее мы рассказывали о том, что 8 июля во время шторма в Гусевском районе от порывов ветра пострадали аисты. Их гнезда не выдержали напора стихии и упали. Некоторые птицы серьезно пострадали.