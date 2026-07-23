В Багратионовском районе сотрудники МЧС спасли косулю, провалившуюся в колодец

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В поселке Совхозное Багратионовского района 23 июля сотрудники МЧС спасли косулю, провалившуюся в колодец. О том, что произошло сегодня в 17:20, рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

О несчастье сообщили очевидцы, на поселковую улицу Мастеровую выдвинулись пожарные из местной пожарно-спасательной части №23.

На месте выяснили, что три колодца соединены между собой, в одном из них обрушилась бетонная плита, так косуля оказалась в ловушке.

Пожарные спустились в колодец по лестнице, вынули обессиленное животное из воды и достали на поверхность.

После спасения перепуганную косулю отпустили в лес – помощь ветеринара ей не понадобилась.