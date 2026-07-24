Пятницу в Калининграде пообещали прохладной и с дождями

В пятницу, 24 июля, в Калининграде будет прохладно, местами не обойдется без дождей и ливней.

До +16...+18°С сегодня к полудню, облачно с прояснениями, местами периодические дожди, особенно у побережья и на западе области.

Днем до +17...+19°С, у побережья, на западе региона, включая Калининград, в первой половине дня возможны дожди, уже после обеда осадки маловероятны. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

До +13...+15°С ждем уже после заката. Ветер в Калининграде и области слабый.

Из приятного – в субботу существенные осадки маловероятны, потеплеет до +20°С и выше. В воскресенье ждем уже жару, вечером накроют ливни.